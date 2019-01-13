Marketlerde bez ve file uygulaması zorunlu hale geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm marketlerde bez ve file uygulamasını zorunlu hale getireceklerini açıkladı. Kurum, “Ücreti karşılığında ve kampanyalar kapsamında marketlerimiz vatandaşlarımıza hem bez hem de file uygulamasını sağlayacaklar” dedi. Poşet kullanımının yüzde 60-65 azaldığını kaydeden Kurum, “Bu sayede 3 bin 500 ton plastiği de kullanmamış oluyoruz. Bu bizim için çok sevindirici. Buradan tüm belediye başkanlarımıza uygulamaya destek verdikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.