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Yaşam Marketler saat kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri güncel
Yaşam

Marketler saat kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri güncel

Hafta içi marketler kaça kadar açık? Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar marketlerin hangi saatler arasında hizmet verdiğini araştırıyor. Peki, marketler ne zaman kapanıyor? Marketler hafta içi akşam kaça kadar açık?

Yeniakit Publisher
2021-03-08 18:57:00 -
Marketler saat kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri güncel

Koronavirüs salgınında bulaş zincirinin kırılması için vatandaşların tedbirlere önemli ölçüde uymaları gerekiyor. Bu sebeple ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Söz konusu kısıtlamalar 1 Mart itibariyle illere göre uygulanmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlamaları ise belli saatlerde devam ediyor. Bu sebeple pek çok kişi hafta içi marketlerin çalışma saatlerinin ne olduğunu merak ediyor. Peki, marketler saat kaçta kapanıyor?

Marketler saat kaçta kapanıyor? Market çalışma saatleri güncel

81 ilde hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Saat 21.00’de başlayan kısıtlama ertesi sabah 05.00’te sona eriyor. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu yasağı kaldırıldı. Hafta sonları da hafta içi olduğu gibi 21.00-05.00 yasağı uygulanıyor.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi 05.00-21.00 saatleri arasında bir kısıtlama uygulanmıyor. Cumartesi akşamı 21.00 ile pazartesi sabah 05.00 arasında geçerli olan kısıtlama uygulanıyor.

Pazar günleri marketler, kasaplar, kuruyemişçiler, balıkçılar vs. açık. Bu işletmeler 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Hafta içi ise sokağa çıkma yasağı 21.00’de başladığı için marketler 20.00’de kapanıyor.

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