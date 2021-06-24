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Yaşam Marketler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?
Yaşam

Marketler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri merak ediliyor. Bilindiği gibi, normalleşmede market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Durum böyle olunca, marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına cevap aranıyor. Peki, Marketler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Yeniakit Publisher
2021-06-24 00:13:00 -
Marketler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Market şubelerinde ihtiyaçları olan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren marketlerin çalışma saatleri konusunda araştırmalarına başladı. Marketlerin açılış ve kapanış saatleri değişti mi? Marketler sabah saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

Marketlerin açılış ve kapanış saatleri değişti mi?

Kademeli normalleşme genelgesinde market çalışma saatleriyle ilgili net bir ifade bulunmuyor ancak hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasaklarının 22.00'de başlaması nedeniyle marketlerin 09.00-21.00 saatleri arasında açık olması bekleniyor.

Hafta sonu marketler açık mı?

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekler.

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