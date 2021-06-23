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Yaşam Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Yaşam

Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Kademeli normalleşme sürecinde yeniden çalışma saatleri güncellenen marketlerin çalışma saatlerinin 1 Temmuz'dan itibaren değişip değişmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Kabine toplantısının ardından birçok kısıtlamanın kaldırıldığı duyuruldu. Peki, market saatleri ne zaman değişecek? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-06-23 00:50:00 -
Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bakkalların ve marketlerin açılış kapanış saatleri merak ediliyor. Bilindiği gibi, normalleşmede market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Durum böyle olunca, marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına cevap aranıyor.

Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Genelgeye göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Sokağa çıkma yasağının olduğu pazar günü marketler, 10.00 ila 17.00 arasında çalışırken hafta içi ve cumartesi günü ise bundan farklı bir saat diliminde hizmet veriyor.

Marketler sabah saat 09:00'da açılıyor akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor.

1 Temmuz'da sona erecek olan sokağa çıkma yasakları öncesinde bu hafta 81 ilde son kez sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu kapsamda marketler Pazar günü saat 10:00-17:00 saatleri arasında son kez hizmet verecek. 1 Temmuz itibariyle markeler sabah 09:00-21:00 veya 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek

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