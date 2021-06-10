Marketler kaça kadar açık? Marketler kaçta kapanıyor?

Normalleşme süreci ile beraber marketlerin açılış kapanış saatleri yeniden düzenlendi. Bu doğrultuda, marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularına cevap aranıyor. İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesi ile hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri değişti. Peki, marketler kaça kadar açık?

Marketler kaça kadar açık?

Kademeli normalleşme genelgesinde market çalışma saatleriyle ilgili net bir ifade bulunmuyor ancak hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasaklarının 22.00'de başlaması nedeniyle marketlerin 09.00-21.00 saatleri arasında açık olması bekleniyor.

Hafta sonu marketler açık mı?

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekler.