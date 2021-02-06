Marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Bu sebeple işletmelerin çalışma saatleri de değişiklik gösteriyor. Peki, marketler ne zaman açılıyor?

Marketler kaça kadar açık? Marketler kaçta açılıyor?

Hafta içi marketler, fırınlar, kasaplar, kuruyemişçiler vs 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler cumartesi ve pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık oluyor. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek. Bu iş yerleri yarın ve pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar), ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.

Hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkamıyor. 65 yaş üstünün ihtiyaçları Vefa Destek Birimleri tarafından karşılanıyor. Vefa Destek Birimlerine 112, 155 ve 156 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz.