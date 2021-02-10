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Yaşam Marketler kaça kadar açık? Market çalışma saatleri
Yaşam

Marketler kaça kadar açık? Market çalışma saatleri

Marketler saat kaçta açılıyor? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Kısıtlamalar sebebiyle marketlerin çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. Vatandaşlar hafta içi marketlerin saat kaçta açılıp kaçta kapandığını araştırıyor. Peki, marketler akşam kaça kadar açık? Hafta içi market çalışma saatleri

Yeniakit Publisher
2021-02-10 10:36:00 -
Marketler kaça kadar açık? Market çalışma saatleri

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde eni kısıtlama kararları uygulanmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle marketlerin çalışma saatleri de değişti. Peki, marketler kaça kadar açık?

Marketler kaça kadar açık? Market çalışma saatleri

Hafta içi 21.00’de başlayan kısıtlama ertesi sabah 05.00’te sona eriyor. Cuma akşam 21.00’de başlayan kısıtlamalar ise pazartesi sabahları 05.00’te bitiyor. Kısıtlama saatleri sebebiyle marketlerin çalışma saatleri de değişti.

Marketler hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Hafta sonu marketler 10.00-17.00 saatleri arasında açık.

Hafta sonları vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için 10.00-17.00 saatleri arasında yürüme mesafesindeki işletmelere gidebiliyor. Ancak hafta sonları 65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkması yasak. 65 yaş üstünün temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından karşılanıyor. Vefa birimlerine 112, 155 ve 156’yı arayarak ulaşabilirsiniz.

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