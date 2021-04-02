Koronavirüs salgınında vakalar son dönemde artış gösterdi. Bu sebeple pek çok ilde kısıtlamalar geri döndü. Peki, marketler hafta sonu açık olacak mı?

Marketler açık mı? Hafta sonu market çalışma saatleri

Yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00 - cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi günü saat 21.00’de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak. Kısacası yüksek riskli illerde 2 Nisan Cuma günü başlayan kısıtlama 3 Nisan Cumartesi 05.00’te sona erecek. 2 Nisan Cumartesi 21.00’de başlayacak yasak ise 5 Nisan Pazartesi 05.00’te sona erecek.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00’de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak. Kısaca ifade etmek gerekirse 2 Nisan Cuma saat 21.00’de başlayacak kısıtlama 5 Nisan Pazartesi saat 05.00’te sona erecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre yarın ve pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçiler ve çiçekçiler 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Yine belirtilen süre içinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuru yemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da çevrim içi olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli.

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak.