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Gündem Kurtarma ekibi de mahsur: İBB sorumluluğundaki geçit havuza döndü
Gündem

Kurtarma ekibi de mahsur: İBB sorumluluğundaki geçit havuza döndü

Yeniakit Publisher
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İstanbul Sultangazi’de İBB’nin sorumluluğundaki alt geçidi su basması sonucu bir itfaiye aracı mahsur kaldı. Aracı kurtarmak için yürütülen çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sultangazi Selçuklu Bulvarı üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki ait alt geçidi su bastı.

Araçlar suda mahsur kaldı. Araç sürücüleri ve araçta bulunanlar kendi imkanları ile araçtan çıkarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Su tahliyesi için olay yerine giden itfaiye aracı da suda mahsur kaldı.

 

Göle dönen alt geçit ve mahsur kalan itfaiye aracı havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde, itfaiye aracı ve diğer araçların mahsur kaldığı görülüyor. Ekiplerin su tahliyesi devam ederken, yapılan kurtarma çalışması yer alıyor.

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