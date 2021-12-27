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Ekonomi Market zincirinden indirim açıklaması
Ekonomi

Market zincirinden indirim açıklaması

Migros, bazı ürünlerin fiyatında indirime gittiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 12:07:00 -
Market zincirinden indirim açıklaması

Migros, üreticilerle görüşmeler yaparak indirimli fiyatların uygulandığı duyurdu. Konuya ilişkin Migros’tan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Yüzde 10 indirim

“Tüketicinin rahatlaması için girdi düşüşü beklemeden tedarik ettiğimiz meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandı. Ayrıca 5 litrelik Migros ayçiçekyağı 109 TL’ye inmiş olarak satılıyor. Ürünlere yenileri de eklenmektedir. Tüketicinin yoğun ilgi gösterdiği indirimli Doğadan geleneksel Karadeniz çayı 1 kilogram 29,90 TL, Migros Rize çay 1 kilogram 29,50 TL’den, Türk Şeker 5 kilogram 26,50 TL’den, 5 kilogram Migros şeker 34,90 TL’den satışa devam edilmektedir. Sinangil un 2 kilogram 16,90 TL’den, Tahsildaroğlu 500 gram peynir 36,95 TL’den, Migros bal 19,95 TL ‘den, Selpak 24’lü tuvalet kağıdı 59,90 TL’den satılmaktadır."

İndirimlerde anahtar konumunda olan üreticilerin, kurlar düşüp stabil oldukça öngörüsünün netleşeceği aktarılan açıklamada, bunun da perakendecilerin fiyatlarına indirim olarak yansıyacağı kaydedildi.

"İndirimler etiketlere yansıtılıyor"

Üreticilerin yaptığı indirimlerin yanında ambalaj girdisi gibi maliyetlerde kontrol altına alınabilmesi durumunda indirimlerin daha da etkinleşeceğinin kaydedildiği açıklamada, "Migros’ta üretici ve tedarikçinin indirim yapması ile birlikte, tüketicinin alım gücü ve aile bütçesini bir an önce ferahlatmak için un, yağ, şeker gibi temel ürün ve ihtiyaçlar dahil tüm ürünlerdeki indirimler hiç bekletilmeden aynı gün içinde etiketlere yansıtılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

Gültekin

Market zincirleri, indirimlerini açıklıyorlar, ben onların asla indirim yaptıklarına inanmıyorum, çünkü dövizi fırsat bilip bindirdiklerinin hepsini indirecekler, kalan üzerinden indirim yapabiliyorlarsa, asıl indirim budur. Kimse, kimseyi kandırmasın ve yetkililer de bu oyuna gelmesinler.
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Vahap Kalyoncu

Yazıklar olsun BİM'e sorsan patronu Reisin kankasi olacak.
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