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Gündem Market ve bakkalların mesai saatleri nasıl?
Gündem

Market ve bakkalların mesai saatleri nasıl?

Tüm ülkeyi kapsayan koronavirüs önlemlerine ilişkin en çok merak edilen konulardan biri de marketlerin ve bakkalların mesai saatleri oldu. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızın hafta içi marketlerin ve bakkalların mesai saatlerini merak ediyor. İşte marketlerin ve bakkalların mesai saatleri hakkında detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-08 23:21:00 -
Market ve bakkalların mesai saatleri nasıl?

Koronavirüs önlemleri kapsamında market ve bakkalların çalışma saatleri ile ilgili de birtakım kısıtlamalar getirildi. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar, marketler ve bakkallar saat kaçta kapandığını merak etmeye başladı. İşte hafta içi çalışma saatleri hakkında bilgiler...

Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saatlerinde marketler hafta sonu kapalı kalacak.

Genelgeyle alınan karar üzerine diğer market ve alışveriş yapılan yerler gibi ŞOK, BİM ve A101'de saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmete açık olacak.

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