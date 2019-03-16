0553 313 94 23

Market soyguncularını mahalle sakini görüntüledi

Esenyurt'ta iki ayrı marketten 11 bin liralık sigara çaldıkları ileri sürülen 6 kişi gözaltına alındı. Marketlerden birinde yapılan soygun mahalle sakini tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:35
Market soyguncularını mahalle sakini görüntüledi

İstanbul Esenyurt'a bağlı Battalgazi ve Akçaburgaz Mahallelerinde bulunan iki ayrı market, 12 Mart'ta soyuldu. Marketlere kapılarını kırarak giren kişiler, içeride bulunan sigara kutularını çalarak ortadan kayboldu. Soygunlardan biri alarm sesiyle uyanan mahalle sakini tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aynı gün 20 dakika arayla gerçekleşen market soygunlarına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerinde yüzleri maskeli 5 kişinin, kapıları kırıp girdikleri marketlerden sigara çalarak olay yerinden araçla kaçtıklarını tespit etti. Yapılan incelemede iki marketten 11 bin lira değerinde sigara çalındığı belirlendi.

Görüntü incelemesinde şüphelilerin önce kaçtıkları aracın plakası, ardından aracın bir araç kiralama şirketinden kiralandığı ortaya çıkarıldı. GPRS kayıtlarına bakıldığında aracın hırsızlık anında marketlerin önünde sinyal verdiği saptandı.

Suç kayıtları kabarık

Sürdürülen GPRS takibinde aracın Doğan Araslı Bulvarı üzerinde olduğu görüldü. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda aynı araç içinde Yunus G., Burak Y., Ekin U.B. Hasan E. gözaltına alındı.  Bu kişilerin ifadeleri doğrultusunda olaya karışan Muhammet H. Emre C.B. de yakalandı. Yapılan araştırmada şüphelilerden Hasan E.'nin 12 hırsızlık ile 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası, Ekin U.B.'nin çeşitli suçlardan 23 suç kaydı ile 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası, Emrecan B.'nin çeşitli suçlardan 13 suç kaydı ile 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası, Yunus G.'nin çeşitli suçlardan 11 suç kaydı, Muhammet H.'nin çeşitli suçlardan 5 suç kaydı, Burak Y.'nin 1 suç kaydı bulunduğu anlaşıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:35
  1. İstanbul
  2. Esenyurt
  3. hırsızlık
  4. market soygunu
  5. kamera kayıtları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ING TaksitMaksit’i uygulamaya aldı
    1. ING TaksitMaksit’i uygulamaya aldı
    2. Siirt’te kar yağışı nedeniyle köylere..
    3. Metro inşaatında doğal gaz borusu..
    4. Saadet Partisi’nden açıklama
    5. Türk organik sektörü Japonya’yı..
    6. Ekrem İmamoğlu: HDP bizim dostumuz
    7. Freni arızalanan kamyon ortalığı savaş..
    8. PAÜ Hastaneleri’nin eski binasının..
    9. Erkeklerde meme büyümesine dikkat
    10. Son Haçlı Seferi Yeni Zelanda’dan önce..
    11. Dünya rekortmeni Erken, şehitler için..
    12. 5 yıllık dostu "leylek" bu yıl da geldi
    13. Göz altı morlukları neden olur..
    14. "Birliğimizi, beraberliğimizi daha çok..
    15. Uykuya dalarken düşme hissine dikkat
    16. Genç kızı baygın halde buldu, hemen..
    17. VakıfBank BusinessCard ile BP..
    18. Fuat Oktay'dan Yeni Zelanda açıklaması
    19. Tel ve çivi ile Cumhurbaşkanı..
    20. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    21. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni..
    22. Fuat Oktay: "Uzun yıllar teröre büyük..
    23. Şırnak’ta PKK’nın suikastçısı yakalandı
    24. Franco’nun cesedi anıt mezardan..
    25. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bu..
    26. Futbolcuları taşıyan otobüs şarampole..
    27. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni..
    28. Silah arkadaşları Afrin Gazisi..
    29. Ameliyathane teknikerlerinin mağduriyeti
    30. 'Ekspres tren'de yüzde 30 indirim
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler