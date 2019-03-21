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Market reyonlarına “ürün” düzenlemesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Perakende Yasası'na ilişkin, "Marketler genelde kendi markalarıyla üretim yaptırıp satıyorlar. Buna bir sınırlama getirip, diğer üreticilerin de bu marketlerde yer almasını zorunlu kılacağız" açıklamasında bulundu.

21 Mart 2019 Perşembe 10:40
Market reyonlarına “ürün” düzenlemesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasında (NTSO) düzenlenen “esnaf buluşması” programında iş insanlarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamalarda Perakende Yasası konusundaki çalışmalara da değinen Bakan Pekcan, şunları söyledi: “Perakende Yasası ile ilgili çalışma yapıyoruz. Yöresel ürünün marketlerde yer almasıyla ilgili belli raf oranını zorunlu kılıyoruz. Marketler genelde kendi markalarıyla üretim yaptırıp satıyorlar. Buna bir sınırlama getirip, diğer üreticilerin de bu marketlerde yer almasını zorunlu kılacağız. Bu üreticilerimizi, iç piyasada güçlü, ayağının üstünde duran ve rekabetçi firmalar haline getirmedikçe, bunları uluslararası firmalara taşıyıp, ihracatçı yapamayız.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:40
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO)
  3. esnaf buluşması
  4. Perakende Yasası

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