Market poşetlerine zam geldi!

1 Ocak 2019'dan itibaren market ve mağazalardan alınan plastik poşetler için vatandaşlar 25 kuruşluk bir ödeme yapıyor. Poşet başına ödenen 25 kuruşa zam yapıldı.

2 Ağustos 2023 sayılı Resmi Gazete’de yer alan “Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının, 1/8/2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar” açıklamasında plastik poşet ücretlerinin 38,5 kuruşa yükseltildiği belirtildi.



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