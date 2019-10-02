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Market fiyatlarını karşılaştırmada mobil dönem

Yeni Ekonomi Programı’ndaki hedefler doğrultusunda kurulacak mobil uygulama sayesinde, gıda fiyatları başta olmak üzere vatandaşlara marketlerdeki fiyatları karşılaştırma olanağı tanınacak.

02 Ekim 2019 Çarşamba 12:56
Market fiyatlarını karşılaştırmada mobil dönem

Yeni Ekonomi Programı’ndaki hedefler doğrultusunda kurulacak mobil uygulama sayesinde, gıda fiyatları başta olmak üzere vatandaşlara marketlerdeki fiyatları karşılaştırma olanağı tanınacak. Fiyatlardaki mevsimsel dalgalanmaları engellemek amacıyla TMO ve ESK, etkin ithalat ve ihracat uygulamaları, alım, satım ve depolama faaliyetleriyle piyasada yer alacak.

Gıda enflasyonunu düşürme adımları çerçevesinde üreticilere bankalar aracılığıyla finansman sağlanacak.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 12:56
  1. Yeni Ekonomi Programı
  2. mobil uygulama
  3. gıda fiyatları
  4. TMO
  5. ESK
  6. Gıda enflasyonu

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