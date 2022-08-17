Akşam Gazetesi Yazarı Emin Pazarcı bugünkü 'Market de basar bunlar' başlıklı köşe yazısında 'Halkı perişan eden vurgunculara karşı hiçbir tepki göstermeyeceksin. Buna karşılık, halkı rahatlatma yönünde atılan adımları karalayacaksın. Garip ve hastalıklı bir ruh hali içine gireceksin.' diyerek muhaliflik adı altında her türlü karaktersizliği yapan güruhu tüm çirkinlikleri ile anlattı. İşte o yazı:

Haydi, hep beraber son bir yılı, 6 ayı mercek altına alalım. Neydi halkın en büyük sıkıntısı? Sürekli artan fiyatlar ve fırsatçılık! Bazı zincir marketlerin günde birkaç defa etiket değiştirdiğine dair haberler yapılıyordu...

Bir de bunlara stokçuluk eklenmişti. Depolara baskınlar düzenleniyor, dudak uçuklatan istifler ortaya çıkıyordu.

Çok can yaktılar bu halk düşmanları. Çok uğraşıldı bunlarla. Çok haber yaptık haklarında.

Ama herkes el ele vermedi. Herkes aynı tepkiyi göstermedi. Hatta bazıları köşelerine çekilip sinsi sinsi, zevk içinde ellerini ovuşturdu. Geniş halk kitlelerinin sıkıntıları üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışıldı.

Şimdi herkese soruyorum. Ellerini vicdanlarına koyup cevap vermelerini bekliyorum:

-Muhalefetten, Altılı Masa'dan ve özellikle de CHP'den tepki gösteren bir Allah'ın kulu çıktı mı halkı soyan bu fırsatçılarla? İçlerinden biri "Siz ne yapıyorsunuz" dedi mi?

Tek bir örnek gösteremezsiniz. Çünkü yok, olmadı ve çıkmadı.

Tam tersine, halkın acıları ve sıkıntılarından beslenmeyi tercih ettiler. Sırra kadem bastılar. Bir köşeye çekilip seyrettiler. Bu fırsatçılara karşı tepki göstermeyip tek bir kelime bile etmediler. Sadece yara kaşıyıp, daha da büyütmeye ve kanatmaya çalıştılar.

Sadece hep birlikte koro halinde "Ne olacak bu vatandaşın hali" diye bağırdılar.

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İktidar çözümler aradı. Hepsine karşı çıktılar. Halkın sıkıntılarını çözmek için atılan bütün adımları kirletmek için ellerinden geleni yaptılar.

Nihayet Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatiflerine talimat verdi. Marketleri vasıtası ile bazı ürünleri kâr amacı gütmeden vatandaşa ulaştırmalarını istedi. Bu arada et fiyatlarında da ciddi indirimler sağlandı.

Sen misin bunu yapan?

Psikolojileri bozuldu. Karalar bağladılar. Kirletmek, etkisizleştirmek, sonuç alınmasını önlemek için harekete geçtiler.

Sosyal medyada saldırılar başladı. Yetmedi, muhalefet sözcüleri tarafından aleyhte açıklamalar yapıldı. Yine yetmedi, CHP'li bir vekil, Ankara'da Tarım Kredi Marketi önüne gitti. İçeriden temin ettiği ürünleri, kapı önünde eline alıp karalama çabası içine girdi. Hızını alamayıp, vatandaşı başka marketlere yönlendirecek ifadelerde bulundu.

Kimse kusura bakmasın, ama bunun adına muhalefet değil, halk düşmanlığı denir!

Olabilir, uygulamada eksikler ve yanlışlar bulunabilir. Daha iyisinin yapılması istenebilir. Biz de zaman zaman eleştiriyoruz, uygulamadaki yanlış ve aksaklıkları.

Ama burada durum farklı: Bir milletvekili çıkıyor, hem içerideki yoğunluktan bahsediyor. Hem de eline aldığı bazı ürünleri millete gösterip "kalitesiz" ve "ayıplı" olduğuna dair algı oluşturarak, oradan alış-veriş yapılmasını engellemeye çalışıyor.

Tam bir skandal bu! İşte maalesef bizdeki muhalefet anlayışı bu!

Halkı perişan eden vurgunculara karşı hiçbir tepki göstermeyeceksin. Buna karşılık, halkı rahatlatma yönünde atılan adımları karalayacaksın. Garip ve hastalıklı bir ruh hali içine gireceksin.

Bu siyaset erbapları, yakında "Halka niye ucuz ürün satıyorsun" diye o marketleri basarsa şaşırmam. Çünkü gerçekten zıvanadan çıkmış durumdalar!