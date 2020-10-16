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Gündem Markar Esayan'ın ölüm sebebi nedir?
Gündem

Markar Esayan'ın ölüm sebebi nedir?

Markar Eseyan kimdir, kaç yaşında? AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan'ın yaşamını yitirdiğini açıklandı. Haberin ardından Markar Esayan'ın ölüm sebebi, yaşı, nereli olduğu gibi ayrıntılar araştırılıyor. İşte Markar Esayan hakkında merak edilenler...

Yeniakit Publisher
2020-10-16 20:30:00 -
Markar Esayan'ın ölüm sebebi nedir?

Markar Eseyan neden öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İbrahim Kalın Kalın, paylaşımında "Sevgili Markar Esayan'ı kaybettik. Başımız sağolsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum." ifadelerine yer verdi. .

Bir süredir kanser tedavisi gören AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Markar Esayan, 51 yaşında hayatını kaybetti. AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti. 51 yaşındaki gazeteci-yazar Markar Esayan bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti. 51 yaşındaki gazeteci-yazar Markar Esayan bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan'la ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yakınlarına başsağlığı diledi.

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