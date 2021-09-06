Markalardan “sıfır faiz” ve cazip eylül ayı teklifleri

PEUGEOT Türkiye, Eylül ayında tüm modellerinde sıfır faizli kredi ve avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor. Eylül ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, yeni nesil Peugeot i-Cockpit®, EAT8 tam otomatik şanzıman ve yarı otonom sürüş gibi birçok ayrıcalıklı özelliğe sahip PEUGEOT SUV Ailesi 12 ay sıfır faiz fırsatıyla satın alınabiliyor. PEUGEOT’nun Eylül ayında sunduğu sıfır faiz kampanyası, Hatchback sınıfının iddialı modeli 208 ile Sedan sınıfının sevilen modeli 508’de de geçerli oluyor. PEUGEOT 208 ise Eylül ayına özel 199.000 TL’den başlayan fiyatıyla dikkatleri çekiyor.

Citroën, Eylül ayında otomobil ürün yelpazesine yönelik sıfır faize varan çok avantajlı krediler ve indirimli alternatif nakit alım seçeneklerini tüm kullanıcılarıyla buluşturuyor. Ay boyunca PSA Finans avantajıyla sunulan fırsatlar kapsamında; Citroën C5 Aircross SUV model ailesi, 90 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânıyla veya nakit alımlarda 16 bin TL’ye varan indirimle 406 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Citroën C3’ün seçili modelleri ise 60 bin TL için 12 ay vadeli olmak üzere, 181 bin 800 TL’lik başlangıç fiyatıyla tercih edilebiliyor. Çok yönlü yapısıyla dikkatleri üzerine çeken yeni Citroën C3 Aircross SUV model ailesi, 60 bin TL için 12 ay vadeli olmak üzere 233 bin TL’lik başlangıç fiyatıyla tercih edilebiliyor. Güçlü tasarıma sahip yeni Citroën C4 de, 230 bin TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor. Keyfi artıran donanımlara ve multimedya özelliklerine sahip Citroën Berlingo Kombi ise 40 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi ya da 213 bin TL’den başlayan avantajlı nakit alım seçenekleriyle sahiplerini bekliyor.

Premium SUV segmentinde kullandığı asil malzemeleri, yüksek konforu ve teknolojisi ile rakiplerinden ayrılan DS Automobiles, Eylül ayında avantajlı satın alma fırsatları sunuyor. Ay boyunca geçerli olacak özel teklifler kapsamında, 300 HP güce sahip şarj edilebilir hibrit DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, yüzde 0 faizli kredi ya da takas desteği seçeneğiyle satışa çıkıyor. Tasarımı, lüks işçiliği ve teknolojisiyle premium SUV segmentinin standartlarını belirleyen DS 7 CROSSBACK modeli için ise yüzde 0 faizli kredi ya da 40 bin TL’ye varan takas desteği imkânı sunuluyor.