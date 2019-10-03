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Markalar Antalya’da buluşacak

23-27 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’te Türkiye’nin doğusundan batısına kuzeyinden güneyine gelen katılımcılar yer alacak.

03 Ekim 2019 Perşembe 11:40
Markalar Antalya’da buluşacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde 23-27 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’e destek verdi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, YÖREX’in Türkiye’nin markası haline geldiğini belirterek, “Antalya Ticaret Borsamız bu fikri geliştirdi, ulusal bir marka haline getirdi” dedi. YÖREX’in Anadolu’nun ruhu, kimliği, tüm renklerini bir araya getiren büyük bir organizasyon olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “10 bin metrekare alanda Türkiye’nin doğusundan batısına kuzeyinden güneyine gelen katılımcılar, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yan yana duruyor. Ben de her yıl katılarak burada Türkiye turu yapıyorum. Her defasında nasıl daha fazla büyüdüğünü, daha fazla nasıl geliştiğine de bizzat şahitlik ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 11:40
  1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
  2. Antalya Ticaret Borsası
  3. Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX
  4. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
  5. Anadolu

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