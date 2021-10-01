Mark Zuckerberg'in Facebook, Instagram ve WhatsApp planı ortaya çıktı

Mark Zuckerberg'in Whatsapp, Facebook ve Instagram platformlarını birbirine bağlamayı planladığı öne sürüldü.

Aslında Facebook ve Instagram arasında mesajlaşma özelliği daha önceden bağlanmıştı. Bu şekilde iki uygulamanın özellikleri birbirine daha benzer hale geldiği gibi Facebook, grup mesajlaşmaları gibi özellikleri de ortak hale getirmişti.

Şimdi ise denkleme WhatsApp’ın da dahil olması işleri daha ilginç hale getiriyor. Nitekim bu, diğer platformlarda tanınmayan insanların WhatsApp’a mesaj gönderip gönderemeyeceğini, telefon numarasının ne denli güvende olacağını merak ettiriyor.