0553 313 94 23

Marius Sumudica Türk antrenör Şener Gençtürk ile Gazişehir Gaziantep'in başına geçti

Rumen teknik adam Marius Sumudica, kendisine ait Instagram hesabından yaptığı güncellemeyle Gazişehir Gaziantep'in başına geçtiğini resmen duyurdu. Sumudica'nın teknik ekibinde Türk antrenör Şener Gençtürk'ün de yer alacağı öğrenildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 18:40
Marius Sumudica Türk antrenör Şener Gençtürk ile Gazişehir Gaziantep'in başına geçti

Rumen teknik adam Marius Sumudica, Gazişehir Gaziantep'in başına geçtiğini duyurmasının ardından teknik ekip belli olmaya başladı.

Kayserispor'da Rumen hocayla beraber çalışıp ardından, Suudi Arabistan takımı Al Shabab'a giden Şener Gençtürk, Sumudica'nın ekibinde yer alacak.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:40
  1. Kayseri
  2. Gaziantep
  3. Şener Gençtürk
  4. Sumudica

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emet’te trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
    1. Emet’te trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
    2. Bu kez ismini zikretmedi! Kılıçdaroğlu..
    3. Kdz Ereğli düşman işgalinden..
    4. Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin..
    5. Ünal, “Kolay bir süreç olmayacak ama..
    6. Pendik’te yaya alt geçidinde su baskını
    7. Tartıştığı eşini öldürüp, baldızını..
    8. Askeralma Kanunu Teklifi Genel Kurulda
    9. GÜNCELLEME - Van'da 4 terörist etkisiz..
    10. Faiz insanları kolay para kazanmaya..
    11. "Hastalıklı mültecilerin Kırklareli'ne..
    12. Kamyonla çarpışan otomobil tarlaya..
    13. Düzce Üniversitesi taban puanları 2019
    14. Vatandaşların ihbarı, saldırı..
    15. ABD'den flaş Hong Kong açıklaması!..
    16. Tokat’ta ihracatlık kiraz hasadı..
    17. Altın alırken dijital fiyat panosuna..
    18. Erbaa’da sağanak yağış
    19. Yolcu treni hafif ticari aracı biçti!..
    20. Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi
    21. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1..
    22. Kediyi suni teneffüsle kurtardı, o..
    23. Hakkari'de 2 kilo 20 gram uyuşturucu..
    24. Samsun’da ölü yunus karaya vurdu
    25. EURO 2020 finallerinin biletleri..
    26. Jandarma ölen sürücünün oğluna acı..
    27. Fransa'da aşırı sağcı Le Pen mahkemeye..
    28. Engelliler TOKİ kuralarına ne kadar..
    29. Şehit Uzman Çavuş Üçkan son..
    30. Meteorolojiden kritik sağanak yağış..
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!