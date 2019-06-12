Marius Sumudica Türk antrenör Şener Gençtürk ile Gazişehir Gaziantep'in başına geçti
Rumen teknik adam Marius Sumudica, kendisine ait Instagram hesabından yaptığı güncellemeyle Gazişehir Gaziantep'in başına geçtiğini resmen duyurdu. Sumudica'nın teknik ekibinde Türk antrenör Şener Gençtürk'ün de yer alacağı öğrenildi.12 Haziran 2019 Çarşamba 18:40
Rumen teknik adam Marius Sumudica, Gazişehir Gaziantep'in başına geçtiğini duyurmasının ardından teknik ekip belli olmaya başladı.
Kayserispor'da Rumen hocayla beraber çalışıp ardından, Suudi Arabistan takımı Al Shabab'a giden Şener Gençtürk, Sumudica'nın ekibinde yer alacak.
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