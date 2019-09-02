Mario Lemina kimdir? Mario Lemina kaç yaşında?

Transfer sezonunu bitimine saatler kala Galatasaray transfer bombalarını peş peşe patlatıyor. İddiaya göre Galatasaray Mario Lemina'yı renklerine bağladı. Peki, kimdir bu Mario Lemina?

Saatler kaldı

Galatasaray sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Radamel Falcao'yu İstanbul'a getiren Galatasaray transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala önemli bir ismi daha renklerine bağladı. İddiaya göre Galatasaray, Southampton forması giyen Gabonlu futbolcu Mario Lemina'yı 1 yıllığına kiraladı. Peki, kimdir Mario Lemina?

Mario Lemina kimdir?

1 Eylül 1993'te dünyaya gelen Gabonlu futbolcu aynı zamanda Fransız vatandaşıdır. 2009 yılında Lorient altyapısına adım atan Mario Lemina 22 Ocak 2013'te A takım forması giymeye başladı. Orta saha mevkiinde görev yapan Mario Lemina 2 Eylül 2013'te Marsilya'ya transfer oldu. Marsilya formasıyla 50 maça çıkan Mario Lemina 2 kez de fileleri havalandırdı.

Takvimler 31 Ağustos 2015’i gösterirken Mario Lemina, Marsilya'dan Juventus'a kiralandı. 30 Haziran 2016'da ise Juventus, Mario Lemina'yı 4 milyon Euro'ya bonservisiyle renklerine bağladı. Burada 42 maça çıkan Mario Lemina 1 de gol attı.

8 Ağustos 2017'de Mario Lemina İngiliz ekibi Southampton'a 7.5 milyon Euro'ya transfer oldu. İngiliz ekibinin formasıyla 52 maça çıkan Mario Lemina 2 gol atıp 2 asist yaptı.

Yetenekli futbolcu ayrıca Gabon Milli Takımı formasını da 15 maçta terletti.