Mario Götze kimdir? Mario Götze nereli? Mario Götze kaç yaşında? Mario Götze hayatı

Mario Götze 3 Haziran 1992 tarhinde Memmingen’de doğdu. Alman millî futbolcudur. Almanya Futbol Birliği'nden Matthias Sammer onun için "şimdiye kadar yaşayan en yetenekli oyunculardan biri" demiştir. Götze daha 8 yaşındayken Borussia Dortmund'un altyapısına katıldı. 21 Kasım 2009'da Bundesliga'daki ilk maçına Mainz 05 karşısında çıktı. 0-0 berabere biten maçın 88. dakikasında Jakub Błaszczykowski'nin yerine oyuna dahil oldu. Shinji Kagawa'nın sakatlanıp sezonu kapatmasıyla 2010-11 sezonu boyunca A takımda forma giydi. 15 asist ve 6 golle Dortmund'un şampiyon olmasında katkısı oldu.

23 Nisan 2013'te Götze Bayern Münih'e transfer olmuştur. Borussia Dortmund resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada Götze’nin 1 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla Bayern Münih’e transfer olmak istediğini kulübe bildirdiğini ifade etti. Bayern Münih, Mario Götze’nin sözleşmesinde bulunan “38 milyon euro’ya serbest kalır” maddesini kullanarak yıldız futbolcuyu kadrosuna katmış oldu.

Borussia Dortmund (2. dönem)

Mario Götze 2016/17 sezonunda 22 milyon euro'ya Borussia Dortmund'a 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. 2016/17 sezonundaki ilk golünü UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Legia Warszawa'ya kaydetmiştir. 2020 yazında serbest kaldı. Götze, 2020’de PSV’ye transfer oldu.

Mario Götze millî takım kariyeri

Genç millî takımlarda oynadıktan sonra Almanya A milli ile olan ilk maçına 17 Kasım 2010'da İsveç karşısında çıktı. Babası Jürgen Götze Dortmund Üniversitesi'nde profesördür. İki erkek kardeşi vardır. Erkek kardeşi Fabian Götze ise VfL Bochum II'de oynamaktadır. Diğer erkek kardeşi Felix Götze ise Bayern Münih'in alt yapısında oynamaktadır.