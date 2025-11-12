  • İSTANBUL
Yerel Marifetmiş gibi kameraya çektiler: Artık çocuklar dükkan kurşunluyor!
Yerel

Marifetmiş gibi kameraya çektiler: Artık çocuklar dükkan kurşunluyor!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya

İstanbul’un Maltepe ilçesinde bir iş yerine silahla ateş ettiği belirlenen 17 yaşındaki çocuk ile olay sırasında çevreyi gözetlediği tespit edilen 16 yaşındaki çocuk, yapılan aramalar sonucu yakalanıp gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, 11 Kasım saat 04.30 sıralarında Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede faaliyet gösteren bir iş yerine silahla ateş açıldı. İhbar üzerine kurşunlama olayı ile ilgili Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından adrese intikal edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde iş yerinin silah ile açılan ateş sonucu isabet aldığı belirlenirken, olay yerinde 3 adet boş kovan ele geçirildi. Yürütülen saha çalışmaları kapsamında olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri detaylı şekilde incelendi. Görüntülerde bir araçla olay yerine gelen iki şüpheliden birinin cep telefonu ile video kaydı yaptığı sırada silahla iş yerine ateş ettiği, diğer şüphelinin ise çevreyi gözetlediği tespit edildi. İş yerine silahla ateş ettiği belirlenen 17 yaşındaki G.Ö. ile olay sırasında çevreyi gözetlediği tespit edilen 16 yaşındaki Z.E. isimli şüpheliler, aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamalarında, olayda kullandıkları silahı Küçükçekmece ilçesi Merkez Mahallesi’nde bulunan metruk bir alana attıkları belirlenirken, bölgede yapılan arama çalışmalarında suç unsuru silah ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

