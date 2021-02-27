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Dünya Marib kenti, balistik füzeyle vuruldu! Dünyaya acil müdahale çağrısı yapıldı
Dünya

Marib kenti, balistik füzeyle vuruldu! Dünyaya acil müdahale çağrısı yapıldı

Yemen'de İran tarafından desteklenen Husilerin dün gece ülkenin doğusundaki Marib kentine balistik füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 21:19:00 -
Marib kenti, balistik füzeyle vuruldu! Dünyaya acil müdahale çağrısı yapıldı

Yemen Dışişleri Bakanlığı'nın, Yemen haber ajansı SABA'da yer alan açıklamasında, Marib'in şubat ayının başından bu yana, Husilerin insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle gerçekleştirdiği şiddetli saldırılara maruz kaldığı ifade edildi.

Marib'e dün gece 10 balistik füze atıldığı belirtilen açıklamada can ya da mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Dışişleri Bakanlığı, uluslararası kuruluşları, Marib'deki sivillerin ve yerlerinden edilenlerin hayatını kurtarmak için acil müdahaleye çağırdı.

Açıklamada, söz konusu kuruluşların, bu saldırılar karşısındaki sessizliğinin ya da faillerin kimliğini belirtmeden yaptıkları açıklamaların şaşırtıcı olduğu kaydedildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek isteyen Husi milislerin son günlerde bölgedeki saldırılarında artış yaşanıyor.

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