Mariano'dan Fatih Terim övgüsü! 'Baba gibi...'

İşte Mariano'nun açıklamaları;

HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM

Bundan önce kupalar kazandım. İspanya, Fransa, Brezilya'da kupalar kazandığım oldu. Ancak en anlamlısı burada oldu diyebilirim. İnanılmaz bir kutlamaydı gerçekten. Hayatım boyunca unutamayacağım kutlamaydı. Taraftarımıza her zaman teşekkür ediyoruz, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. O gün için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Brezilya'ya döndüğümüzde bu güzel kutlamayı tüm arkadaşlarıma defalarca izlettim. İnanılmaz bir andı. Böyle bir şeyi ne Brezilya'da ne Avrupa'da yaşamadım.

G.SARAY'IN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLİYORUZ

Burada yerli ve yabancı tüm futbolcular, Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu biliyor. Hangi turnuvaya, kupaya katılırsa katılsın mutlaka elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde çok saygı duyulan, ciddi rakipler var ama kimse unutmasın ki Galatasaray da bunlardan biri. Galatasaray da saygı duyulması gereken iyi bir takım. İyi oyunculardan oluşan bir takım.

İLK HEDEF KUPA

Güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz, çok çalışıyoruz. Bu sene hedeflerimiz daha da yüksek. İlk etapta önümüzde bir Süper Kupa maçı var. Kupayı kazanarak iyi bir başlangıç yapıp hem Avrupa'da hem ligde iyi işler yapmak istiyoruz.

TERİM İLE ÇALIŞMAK AYRICALIK

"Şükürler olsun ki Fatih hocayla birlikte çalışıyorum, çok çok mutluyum. Geçen seneye baktığınızda takım içindeki ambiansı nasıl değiştirdiğini, bizi nasıl mutlu ettiğini ve bunun sonucunda o hırsla, o istekle, o arzuyla şampiyonluğun nasıl geldiğini görüyoruz. Kendisiyle çalışmak benim için, diğer tüm yabancılar için ayrıcalık. Bize bir baba gibi yaklaşıyor. Brezilyalıları çok seven bir hoca. Bizimle devamlı konuşuyor, şakalaşıyor. Kendisiyle bu kadar iyi bir ilişkim olduğu için kendimi şanslı hissediyorum. Onunla çalışmak ayrıcalık"