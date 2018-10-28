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Mariano Ferreira Filho isyan etti! ''VAR nerede?"

Mariano Ferreira Filho, Galatasaray'ın Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup olduğu maçın ardından konuştu.

28 Ekim 2018 Pazar 21:45
Mariano Ferreira Filho isyan etti! ''VAR nerede?"


Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Mariano, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

Mariano, maç sonu açıklamasında hakemi gördüğü sarı kart nedeniyle eleştirdi.

İşte Mariano'nun maç sonundaki sözleri...

''Şu an sıkışık bir dönemdeyiz, zor maç olacağını biliyorduk. Rakibin bize daha motive oynayacağını biliyorduk. İstemediğimiz bir maç, kaybettik. Bir an önce bunu unutup, önümüzdeki önemli bir maç var. Ona odaklanmamız gerekiyor.''

''Anlamadığım bir şey var. Gördüğüm sarı kartla Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştüm. Hepimizin bildiği gibi VAR sistemi, bu pozisyonlarda kullanılmayacaksa ne zaman yardım edecek? Haksız bir sarı kart gördüm. Dokunmadığım bir pozisyondu. Diğer taraftan bize yapılan bir faul vardı. Ona sarı kart gösterilmedi. Bu sarı kartın kriterini de anlamış değilim.''

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 21:45
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