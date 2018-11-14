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Maria'dan Emine'ye... Alman kadın Müslüman oldu

Almanya'da yaşayan ve yaklaşık 2 yıl önce Sedat Alp ile hayatını birleştiren Alman Maria Hild, İslam'ı seçerek Müslüman oldu, ismini Emine olarak değiştirdi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:34
Maria'dan Emine'ye... Alman kadın Müslüman oldu

Almanya'da yaşayan ve yaklaşık 2 yıl önce Sedat Alp ile hayatını birleştiren Alman Maria Hild (34), eşinin ailesini ziyaret için geldiği Nevşehir'de Müslüman oldu.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, eşi ve 7 aylık kızları Mavi ile birlikte müftülük binasına gelen Hild için ihtida merasimi düzenlendi.

"Çok mutluyum"

Kelime-i Şehadet getirerek İslam'ı seçen ve "Emine" ismini alan Hild, "Eşimden ve ailesinden İslam dinini öğrendim, bir yıldan beri de araştırıyordum, İslamiyet'i isteyerek seçtim ve çok mutluyum." dedi.

Merasimde, İl Müftüsü Yakup Öztürk, Emine Hild'i tebrik ederek İslam dini hakkında bilgi verdi.

Allah'ın eşi ve benzeri yoktur

Öztürk, "İslam'ın temeli Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktır. Allah birdir, eşi ve benzeri yoktur, doğmamıştır doğurmamıştır, baba değildir. Her şey ona muhtaçtır. O, hiçbir şeye muhtaç değildir. Onun her şeye gücü yeter, her şeyi hakkıyla görür, her şeyi hakkıyla bilir." diye konuştu.

Müftü Öztürk, Emine Hild'e Almanca Kur'an-ı Kerim meali ile içeriğinde İslami bilgilerin yer aldığı kitaplar hediye etti.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 15:34
  1. Nevşehir
  2. İslam
  3. müslümanlık
  4. Yakup Öztürk
  5. Emine Hild
  6. Maria Hild
  7. Sedat Alp

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  • mehmet önenmehmet önen12 dk önce
    ALLAHU AKBER
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