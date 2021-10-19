  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Margarinsiz kurabiye tarifi
Kadın - Aile

Margarinsiz kurabiye tarifi

Lezzetli bu kurabiyeleri yedikten sonra tadı damağınızda kalacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 22:07:00 - 2021-10-19 22:09:33
Margarinsiz kurabiye tarifi

Lezzetli bu kurabiyeleri yedikten sonra tadı damağınızda kalacak. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 2 su bardağı sıvı yağ
  • 5 su bardağı un

Süslemek için;

  • Damla çikolata
  • Beyaz ve kakaolu çikolata sosu
  • Reçel, marmelat, çikolata

Yapılışı

Uygun bir kap içerisine 1 su bardağı pudra şekeri ve 2 su bardağı sıvı yağı ekleyin. Bu iki malzemeyi 1-2 dakika güzelce çırpın. Sonra kabın içerisine 1 su bardağı un ekleyin. Yoğururken unu azar azar ekleyin. Hamurun kulak memesi yumuşaklığında olması gerekiyor. Elde ettiğiniz hamurdan toplar yaparak tepsiye yerleştirin. Bir kase içine koyduğunuz damla çikolatasına bandırın ve elinizle yuvarladığınız hamurun ortasını oyun ve tepsiye öyle yerleştirin. Piştikten sonra içlerine reçel, marmelat, çikolata gibi malzemelerden koyabilirsiniz. Önceden ısıttığınız 180 derece fırında 25-30 dakika kadar kurabiyelerinizi pişirin. Kurabiyeler hazır.

Polenta tarifi, nasıl yapılır?
Polenta tarifi, nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Polenta tarifi, nasıl yapılır?

 
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lahana tüketmenin 5 inanılmaz faydası
Aktüel

Lahana tüketmenin 5 inanılmaz faydası

Lezzetli yemekler hazırlarken kullanabileceğiniz lahananın sağlığınız üzerindeki etkileri öğrenerek mutfağınızın baş tacı yapmaya hazır olun..
Amerikalı gazeteciden Ruslar'ı çıldırtan hareket! 'Bacaklarını bilerek açtı'
Dünya

Amerikalı gazeteciden Ruslar'ı çıldırtan hareket! 'Bacaklarını bilerek açtı'

Rusya, geçtiğimiz günlerde Vladimir Putin'le Amerikalı gazeteci Hadley Gamble'nin katıldığı bir programda yaşananları konuşuyor. Rus medyası..
Abdullah Gül, Özdemir Bayraktar'a bu fotoğrafla veda etti!
Gündem

Abdullah Gül, Özdemir Bayraktar'a bu fotoğrafla veda etti!

Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar için taziye mesajı yayımlayan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, paylaşımında Bayraktar ailesinin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay