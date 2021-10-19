Margarinsiz kurabiye tarifi

Lezzetli bu kurabiyeleri yedikten sonra tadı damağınızda kalacak. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

1 su bardağı pudra şekeri

2 su bardağı sıvı yağ

5 su bardağı un

Süslemek için;

Damla çikolata

Beyaz ve kakaolu çikolata sosu

Reçel, marmelat, çikolata

Yapılışı

Uygun bir kap içerisine 1 su bardağı pudra şekeri ve 2 su bardağı sıvı yağı ekleyin. Bu iki malzemeyi 1-2 dakika güzelce çırpın. Sonra kabın içerisine 1 su bardağı un ekleyin. Yoğururken unu azar azar ekleyin. Hamurun kulak memesi yumuşaklığında olması gerekiyor. Elde ettiğiniz hamurdan toplar yaparak tepsiye yerleştirin. Bir kase içine koyduğunuz damla çikolatasına bandırın ve elinizle yuvarladığınız hamurun ortasını oyun ve tepsiye öyle yerleştirin. Piştikten sonra içlerine reçel, marmelat, çikolata gibi malzemelerden koyabilirsiniz. Önceden ısıttığınız 180 derece fırında 25-30 dakika kadar kurabiyelerinizi pişirin. Kurabiyeler hazır.