Mardin'i ilk 8 ayda 2 milyondan fazla turist ziyaret etti, 852 bini konakladı

Mardin'i yılın ilk 8 ayında 2 milyondan fazla yerli ve yabancı turist ziyaret etti; bunların 852 bini kentte konakladı. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Gürgör, "İnşallah yıl sonuna kadar konaklama hedefimiz olan 1,5 milyonunu da sağlarız" dedi.

Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelciler Birliği (METOSAD) Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Gürgör, Mardin Valisi başkanlığında yapılan toplantıda yılın ilk 8 ayı için yaklaşık 850 binlik konaklama açıklandığını, resmi rakamların ocak ile ağustos aylarını kapsadığını belirtti. Gürgör'ün verdiği bilgiye göre 852 bine yakın konaklama Mardin'in yanı sıra Midyat, Nusaybin ve Kızıltepe sınırları içinde sağlandı. Eylül, ekim, kasım ve aralık ayları için de ciddi rezervasyon talepleri bulunduğunu ifade etti.

Gürgör: En çok misafir Almanya'dan geldi

Ziyaretçilerin geldiği ülkeleri sıralayan Gürgör, "Son 8 ayda en çok Almanya'dan gelen misafirlerimiz oldu. İkinci sırayı Irak, üçüncü sırayı Kıbrıs alıyor" dedi. Amerika, Kanada, İtalya ve Fransa'dan da misafirlerin geldiğini aktaran Gürgör, son 8 ayda günübirlik giriş çıkışın 1,5 milyona yakın olduğunu söyledi.

Kentte 22 bin yatak kapasiteli 60'ın üzerinde otel hizmet veriyor; otel ve konak yatırımları da sürüyor.

'Terörsüz Türkiye' süreci ve dizilerin katkısı

Talepteki artışta farklı etkenlerin rol oynadığını belirten Gürgör, "Mardin, son zamanlarda çok ciddi talep almaya başladı. Gerek 'Terörsüz Türkiye', gerek burada yapılan dizilerin tanıtımıyla ilgili bayağı ciddi bir katkı oldu. Gelenler burayı kendinden bir parça gibi hissediyor" diye konuştu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Uzak Şehir' dizisinin kentin tanıtımına katkı sağladığını belirten sektör temsilcileri, diziyle Mardin'e yönelik ilginin yalnızca İstanbul ve Ankara ile sınırlı kalmadığını, yurt dışından da yoğun ziyaretçi geldiğini ifade ediyor.

Gürgör, "Mardin'de son zamanlarda yapılan anketlerde de 10 kişinin 7'si Mardin'e gelmek istiyor" dedi. Misafirlere çağrıda da bulundu: "Tabii bunu iletmek istiyorum, lütfen rezervasyonsuz gelmeyin. Rezervasyonsuz gelen misafirlerimiz ciddi sıkıntı yaşıyor."

Yukarı Mardin'de konaklar ve restoranlar yenilendi

Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taş evleriyle son yılların cazibe merkezlerinden biri haline gelen kentte, Mardin Kalesi eteğindeki 'Eski Mardin' olarak bilinen sit alanı yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu. Gürgör, 'Tarihi Bölge' denilen bu alandaki konaklarda ve turizm işletme belgeli restoranlarda ciddi restorasyonlar yapıldığını, fuarlarda da Mardin'in iyi temsil edildiğine inandığını söyledi.

Mardin Valiliği ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle yürütülen çalışmaların sonuç vermeye başladığını belirten Gürgör, "Biz eksiklerimizi tespit edip Sayın Valimizin başkanlığında hem de TGA ile beraber en minimuma düşürüp Mardin turizmini çok ciddi bir yere getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.