  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İBB iptal etti AK Partili belediye devreye girdi! Vatandaşa ücretsiz...

İstanbul depreminde Beylikdüzü, Ataşehir, Esenyurt..! Şükrü Ersoy'dan canlı yayında kritik uyarılar, iddiası ve o ilçeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti

Emekliye yeni zam! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için düzenleme geliyor: 2 Bakanlık harekete geçti

Hollanda yeni bir sorunla karşı karşıya! Karar alan mahkeme: İsrailli komutanlar, askerler ülkemizde yargılanamaz!

Türk İHA'larına karşı İsrail'den İHA alan Yunanistan hayatının şokunu yaşadı! Her şey bir anda oldu

CHP'li belediyenin sır gibi sakladığı Tarkan konserinin bedeli belli oldu! 1.5 saat için toplam...

Herkes araba almak için Eylül ayını beklesin! Dikkat çeken indirim var: Fiyatını duyan şaka sandı, gerçek çıktı! Bakın kaç TL?

Boya fabrikası küle döndü! Ekipler olay yerinde

Fatih Tezcan tahliye edildi
Yerel Mardin’den ambulans uçak 3 günlük Gülistan bebek için havalandı
Yerel

Mardin’den ambulans uçak 3 günlük Gülistan bebek için havalandı

Yeniakit Publisher
2023-08-25 23:48:00 -
Mardin’den ambulans uçak 3 günlük Gülistan bebek için havalandı

Mardin'de doğumsal kalp hastalığı tanısı konulan 3 günlük Gülistan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

Merkez Artuklu ilçesinde 3 gün önce doğan Gülistan Demir’e, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğumsal kalp hastalığı tanısı konuldu. Bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul’a sevkine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca Mardin’e ambulans uçak gönderildi.

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’na götürülen bebek, ambulans uçakla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23