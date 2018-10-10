Mardin'deki trafik kazasında 14 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Lokman Doğan idaresindeki 47 KV 023 plakalı yolcu minibüsü, Dargeçit-Midyat kara yolunun 1. kilometresinde, Mehmet Hanefi Dursun'un kullandığı 44 NV 516 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler Doğan ve Dursun'un yanı sıra araçlarda bulunan Muzaffer, Harun, Agit ve Bahri Seyhan ile Süleyman ve Raşit Özdemir, Mehmet Selim Ergül, Haci Ataç, Halil Yılmaz, İbrahim Torak, Basri Çelik ve Hasan Alp yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.