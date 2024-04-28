Mardin’de tır ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Mardin’in Artuklu ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mardin’in Artuklu ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 8.30 sıralarında ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, önce kamyonete ardından trafik işaretleri direğine çarparak durdu.
Kazada 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (İLKHA)