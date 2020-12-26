Mardin'de teröristlerin kullandığı sığınakta roketatar mühimmatları ele geçirildi
MARDİN (AA) - Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, sığınakta 5 antitank ve antipersonel roketatar mühimmatı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Yıldırım-8" operasyonları kapsamında sözde Kerboran kırsalında "Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel Birlik Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı belirlenen 2 metre yüksekliğinde sığınak tespit edildi.
Sığınaktaki aramada, çuvallara sarılmış 2 antitank, 3 antipersonel roketatar mühimmatı ile 2 roketatar sevk fişeği ele geçirildi.
Mühimmatlar ve sığınak, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekipleri tarafından kullanılamaz hale getirildi.