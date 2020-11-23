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Aktüel Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı
Aktüel

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 09:19:15 -
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ve Midyat ilçelerine bağlı 4 kırsal mahallede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Dargeçit'in kırsal Tanyeri ve Beğendi ile Midyat ilçesine bağlı kırsal Doluca ve Yumurtalı mahalleleri ile bağlı birimleriyle sınırlı olmak üzere ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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