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Mardin'de terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 10:38:41 -
Mardin'de terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu "terör örgütüne yardım ve yataklık" ile "terör örgütü propagandası" yaptıkları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla ilçedeki 2 farklı mahallede bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda H.Ö, H.A, K.A, İ.A. ve A.M. gözaltına alındı, 3 ruhsatsız av tüfeği, 7 cep telefonu ile 2 flash bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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