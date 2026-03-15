Metres rezaletlerine 'hüsnüzan' kılıfı! "Erdoğan’a 'Ebu Cehil' muamelesi, Tanju Özcan’a 'Amel Defteri' koruması Batı’nın kâbusu oldu: Kim Jong-un’dan düşmanlarına füze gibi mesaj! Rıdvan Dilmen şampiyonu açıkladı! 'Olmaması büyük sürpriz' Siyonistlere Büyük Şok: Ne savunacak Mühimmatları kaldı ne de kaçacak yerleri! İsrailli Bakanın evinde kan donduran sırlar: Orit Strook’un kızı babası tarafından tecavüze uğradı, başkalarına satıldı. Tarihi yapılara saldırı artıyor! Kültür mirasımıza hukuk kalkanı şart Lucas adıyla sahte saldırılar! Türkiye ve komşu ülkeler hedefte! İran uyardı: ‘Uyanık Olun’ 'ABD Çin'den yardım dileniyor' Yusuf Kaplan'dan çok sert İlber Ortaylı eleştirisi! 'Milleti ve tarihini 'tarihe gömen' adam!' Netanyahu ve Ben Gvir gerçekten de öldü mü? Siyonist rejimde "Deepfake" alarmı!
Mardin'de Sağanak Yağış Sonrası Evleri Su Bastı
Mardin'de Sağanak Yağış Sonrası Evleri Su Bastı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mardin'de etkili olan sağanak sonrası bazı evleri su bastı, buğday ekili tarlalar derelerin taşması sonucu zarar gördü. Çöken bir ahırın altında kalan hayvanlar kurtarıldı.

Mardin'de etkili olan sağanak yağış sonrası birçok ev su altında kalırken, buğday ekili tarlalar zarar gördü. Çöken bir ahırdan kurtarılan hayvanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kentte merkez ve ilçelerde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gün içinde etkisini artıran sağanak sonrası Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Yarımca, Beşik ve Büyükboğaziye mahallelerinden geçen ve halk arasında 'Kuru Dere' olarak adlandırılan dere taştı. Taşkın nedeniyle çevredeki buğday ekili tarım arazilerini su bastı. Kızıltepe merkezde ise birçok ev ve iş yerini su bastı. İtfaiye ekiplerinin su basan adreslerde tahliye çalışması yaptı.

Nusaybin ilçesinde de kırsal Doğuş Mahallesi'nde sağanak sonrası bir ahır çöktü. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, çöken ahırın altında kalan hayvanları kurtardı.

