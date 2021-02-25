Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eren-5 Operasyonları kapsamında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kıratlı Operasyonu" düzenlendi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi.
Mardin kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen 8 farklı noktada taşların arasına gizlenmiş depo ve sığınaklarda arama yapıldı.
Aramada, örgütsel doküman, tıbbi, gıda ve yaşam malzemesi ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan gereçler ele geçirildi.
Sığınak ve depolarda ele geçirilen delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı.
Diğer malzemeler ile sığınak ve depolar kullanılamaz hale getirildi.