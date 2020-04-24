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Aktüel

Mardin'de parmak izinden tespit edilen hırsız tutuklandı

2020-04-24 19:19:15 -
Mardin'de parmak izinden tespit edilen hırsız tutuklandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, parmak izi tespitiyle bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden yapılan hırsızlığın aydınlatılması için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıyla elde edilen parmak izinin M.B'ye ait olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan M.B, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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