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Aktüel Mardin'de otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
Aktüel

Mardin'de otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 23:31:52 -
Mardin'de otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

MARDİN (AA) - Nusaybin ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlyas Can'ın kullandığı 01 YZ 0223 plakalı otomobil, İpek Yolu Tekir Mezrası mevkisinde Beşir Yenigün'ün kullandığı 63 HV 631 plakalı traktör ile çarpıştı.

Olay yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe yeniden açıldı.

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