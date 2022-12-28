Mardin'de otomobil ile tır çarpıştı!
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir otomobil ile tır'ın çarpışması sonucunda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir otomobil ile tır'ın çarpışması sonucunda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Kızıltepe-Ceylanpınar yolu kavşağında bir otomobil ile yakıt taşıyan tırın çarpışmasıyla meydana geldi.
Kazada hafif yaralan sürücüler kontrol amaçlı Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.
Her iki araçta da maddi hasar oluştu.
Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak trafik akışı yeniden sağlandı. (İLKHA)