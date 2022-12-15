Mardin'de kripto para yatırımı vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyon!

Mardin'de içinde bulundukları 14 ilde kripto para yatırımı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ve haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, günlük kiralık evler ile apart otellerin odalarında kurdukları paneller aracılığıyla fishing (oltalama) linkleri oluşturarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kendilerini kripto para borsası yatırım uzmanı olarak tanıtan şüphelilerin, ele geçirdikleri sosyal medya hesapları ve internet sitelerinden en düşük para yatırımı 5 bin lira vaadiyle paylaşım yaptıkları, link gönderdikleri çok sayıda kişinin banka kartları ve hesaplarına erişim sağladıkları belirlendi.

Şüphelilerin, kimlik bilgileri ve GSM hatları üzerinde oynama yaparak kimlik kartları, geçici kimlik belgeleri, banka kartları ve IBAN hesabı oluşturdukları, bu bilgiler sayesinde 'bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık' ve 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçlarını işledikleri saptandı.

Mersin, Mardin, İstanbul, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Bitlis, Bingöl, Antalya, Konya, Malatya, Bursa ve Van’da yaşayan 39 vatandaşı yaklaşık 720 bin lira dolandırarak haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen 88 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen zanlılara yönelik 14 ilde şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda 59 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Polisin, adresinde bulunamayan 29 zanlıyı daha yakalamak için çalışmalar sürüyor. (İLKHA)