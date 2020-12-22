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Aktüel Mardin'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla Noel ayini yapılacak
Aktüel

Mardin'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla Noel ayini yapılacak

Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz: - "Kiliseye fazla kişi almamak şartıyla sosyal mesafeyi koruyarak ve temas etmeyerek ayinimizi gerçekleştireceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-12-22 13:05:46 -
Mardin'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla Noel ayini yapılacak

MARDİN (AA) - Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak sınırlı sayıda katılımla Noel ayini düzenlenecek.

Farklı dil ve dinden vatandaşların yüzyıllardır huzur içinde bir arada yaşadığı "hoşgörü kenti" Mardin'de, Süryani din görevlilerinin aldığı kararla manastır ve kiliselerde ibadet ile ziyaretlere ikinci bir duyuruya kadar ara verildi.

Merkez Artuklu ilçesinde Kırklar Kilisesi'nde de Kovit-19'a yönelik tedbirler alınarak, 25 Aralık Cuma günü Noel ayini düzenlenecek. Ayine, sosyal mesafe kurallarına uymak amacıyla sınırlı sayıda kişi katılacak.

Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yöneteceği ayinde, Hazreti İsa'nın doğduğu mağarada bulunuşu ve ısıtılması, ateş yakılarak canlandırılacak, korolar Süryanice ve Türkçe ilahi seslendirecek.

Ayinde tüm dünyanın huzura kavuşması ve koronavirüsten kurtulması için dualar edilecek.

- "Koronavirüsün son bulması için de dua edeceğiz"

Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirlere riayet ettiklerini söyledi.

Bu salgının insanlardan uzaklaşması için dua ve yakarışlarda bulunduklarını kaydeden Akyüz, şöyle konuştu:

"Cuma günü, Hristiyanlık alemi Hz İsa'nın doğuş gününü kutlayacak. Bu bayram bizler için çok önemli. Fakat bir yıldan beridir bütün dünyayı egemenliği altına alan koronavirüs, insanları evlerine hapsetti. İnsanlar büyük bir sıkıntı içerisinde yaşamaktadırlar. Koronavirüsün son bulması için de dua edeceğiz."

Kilisede ayin düzenleyeceklerini, gerekli tüm önemleri aldıklarını aktaran Akyüz, "Devletimizin emirleri doğrultusunda, önerdiği ilkelere dikkat edeceğiz. Kiliseye fazla kişi almamak şartıyla, sosyal mesafeyi koruyarak ve temas etmeyerek ayinimizi gerçekleştireceğiz. Bu bayram vesilesiyle koronavirüsün dünyada son bulmasını temenni ediyoruz." dedi.



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