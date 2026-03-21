Mardin’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
Mardin’in Midyat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı
İdil istikametinden Midyat mevkiine seyir halindeki 34 BKR 551 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.