Mardin'de kendisinden Haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu!
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Mardin Kızıltepe’de yakınlarının haber alamaması üzerine evine gidilen Zekiye Can (47), cansız bedeniyle bulundu.
Kırsal Büyükboğaziye Mahallesi'nde yaşayan Zekiye Can'dan (47) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kapıyı açan ekipler, evde Can'ın cansız bedenini buldu.
Ceset, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.