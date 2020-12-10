Mardin'de gres yağı tenekesinde gümrük kaçağı 300 cep telefonu ele geçirildi
MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde traktördeki gres yağı tenekesine gizlenmiş gümrük kaçağı 300 cep telefonu ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Şenyurt Mahallesi'nde S.E'nin kullandığı gübre yüklü traktörde arama yapıldı.
Aramada gübrelerin altına gizlenmiş poşetlerin olduğu tespit edildi.
Poşetlerde ve gres yağı tenekesinde gümrük kaçağı 300 akıllı cep telefonu, 5 bin şarj cihazı, 12 bin kulaklık, 160 flash bellek ve 50 hafıza kartı ele geçirildi.
S.E. gözaltına alındı, traktör trafikten men edildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.