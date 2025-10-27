  • İSTANBUL
Mardin'de geniş çaplı operasyon! 48 firari tek tek yakalandı
Yerel

Mardin’de geniş çaplı operasyon! 48 firari tek tek yakalandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Mardin’de geniş çaplı operasyon! 48 firari tek tek yakalandı

Mardin’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda aralarında örgüt üyeliği, hırsızlık ve dolandırıcılıktan uzun yıllar hapis cezası bulunanların da yer aldığı 48 kişi yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahıslara yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 48 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "hırsızlık" suçlarından 22 yıl hapis cezası ile aranan 2 kişi ile "dolandırıcılık" suçundan 7 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahısların da olduğu belirtildi. Ayrıca, yağma, kasten yaralama ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan aranan kişilerin de yakalandığı öğrenildi.

Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

