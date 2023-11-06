  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Flaş gelişme tüm dünyada heyecana sebep oldu! “Ve ‘Türk Devri’ başladı” diyerek duyurdular! Hayırlı uğurlu olsun inşallah

Bağlanmama nedeni bunlar olabilir! EYT maaşınız hala yatmadı ise...

İşte bunlar da iki ayaklı “İsrail malı”! “Pembe mabadlılar”ın bu alçaklığını unutmayalım, unutturmayalım

Kötü haber! 8 dev şirket konkordato ilan etti

Meğer karın ağrısının sebebi buymuş! Ahmet Hakan tüm Türkiye’ye açıkladı! Vay ki vay

Ara tatilin arananları belli oldu! Aileler elini çabuk tutmak istiyor

Türkiye’ye İran şoku! Hiç kimse bunu beklemiyordu! O alçaklık için apar topar harekete geçtiler

Kılıçdaroğlu'na böyle bağırdı: İzin vermiyorum adaylıktan çekilmene!

Savaşın seyrini değiştirecek flaş gelişme! O ülkenin güçleri, bir evde toplanan İsrail askerlerini öldürdü! Şimdi bütün dünya merakla o kararı bekliyor

Az önce bütün dünyaya duyurdular! O ülke üç Mossad ajanını paketledi! Savaşa dahil mi olacaklar
Yerel Mardin’de Filistin’e destek konvoyu düzenlendi
Yerel

Mardin’de Filistin’e destek konvoyu düzenlendi

Yeniakit Publisher
2023-11-06 17:53:00 -
Mardin’de Filistin’e destek konvoyu düzenlendi

Mardin’in merkez Artuklu ilçesine bağlı 10 kırsal mahallede, Peygamber Sevdalıları tarafından, siyonist işgal rejiminin katliamlarına maruz kalan Gazze halkına destek vermek amacıyla, Filistin’e destek konvoyu düzenlendi.

Mardin’in merkez Artuklu ilçesine bağlı 10 kırsal mahallede, Peygamber Sevdalıları tarafından, siyonist işgal rejiminin katliamlarına maruz kalan Gazze halkına destek vermek amacıyla, Filistin’e destek konvoyu düzenlendi.

Kırsal Kumlu Mahallesi’nden başlayan konvoya, geçtiği mahallelerden araçlar katılarak destek verdi.

Kumlu Mahallesinde başlayıp Yaylı, Çatak, Çalışlı, Ortaköy, Göllü, Gökçe, Eskin, Ekinlik, Boztepe ve tekrar Kumlu Mahallesinde sona eren Filistin’e destek konvoyuna katılanlar, sloganlar atarak siyonist işgal rejimini kınadılar.

İki buçuk saat süren konvoyun sonunda, tekrar Kumlu Mahallesi Ulu Camii önünde durarak Filistinliler için dualar edildi ve destek mesajları verildi.

Kumlu Köyü Merkez Camii İmam Hatibi Abdurrahim Mecit, yaptığı duanın ardından Kudüs’ü ve Mescidi Aksa’yı asla yalnız bırakmayacaklarını söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mecit, “Mescid-i Aksa Müslümanların kutsallarından en önemlisidir. Bugün Mescid-i Aksa, siyonistler tarafından işgal edilmiş. Gazze’ye bombalar yağıyor, kadın ve çocuklar başta olmak üzere binlerce sivil yaşamını yitiriyor. Biz Müslümanlar olarak elimiz yetişmiyor olabilir. Oraya gidemiyor olabiliriz ancak Mescid-i Aksa’yı, Kudüs’ü ve Gazze’yi asla yalnız bırakmamalıyız, bırakmayacağız. Maddi desteğimizle ve dualarımızla onların yanında yer almaya çalışalım. Yapılan bu zulüm ve tuğyan neticesinde, israil ve destekçileri, bütün insanlık âleminin zihninde, kalbinde ve gözünde ölmüştür. İnşallah iktidarlarının ölümünü de Rabbim bütün insanlığa gösterecektir. Zafer inananlarındır. Bugünkü programa katılım gösteren herkese teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konvoya, HÜDA PAR Mardin İl Başkanı İsmail Çevik de katılım gösterdi. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23