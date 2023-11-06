Mardin’de Filistin’e destek konvoyu düzenlendi

Mardin’in merkez Artuklu ilçesine bağlı 10 kırsal mahallede, Peygamber Sevdalıları tarafından, siyonist işgal rejiminin katliamlarına maruz kalan Gazze halkına destek vermek amacıyla, Filistin’e destek konvoyu düzenlendi.

Kırsal Kumlu Mahallesi’nden başlayan konvoya, geçtiği mahallelerden araçlar katılarak destek verdi.

Kumlu Mahallesinde başlayıp Yaylı, Çatak, Çalışlı, Ortaköy, Göllü, Gökçe, Eskin, Ekinlik, Boztepe ve tekrar Kumlu Mahallesinde sona eren Filistin’e destek konvoyuna katılanlar, sloganlar atarak siyonist işgal rejimini kınadılar.

İki buçuk saat süren konvoyun sonunda, tekrar Kumlu Mahallesi Ulu Camii önünde durarak Filistinliler için dualar edildi ve destek mesajları verildi.

Kumlu Köyü Merkez Camii İmam Hatibi Abdurrahim Mecit, yaptığı duanın ardından Kudüs’ü ve Mescidi Aksa’yı asla yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

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Mecit, “Mescid-i Aksa Müslümanların kutsallarından en önemlisidir. Bugün Mescid-i Aksa, siyonistler tarafından işgal edilmiş. Gazze’ye bombalar yağıyor, kadın ve çocuklar başta olmak üzere binlerce sivil yaşamını yitiriyor. Biz Müslümanlar olarak elimiz yetişmiyor olabilir. Oraya gidemiyor olabiliriz ancak Mescid-i Aksa’yı, Kudüs’ü ve Gazze’yi asla yalnız bırakmamalıyız, bırakmayacağız. Maddi desteğimizle ve dualarımızla onların yanında yer almaya çalışalım. Yapılan bu zulüm ve tuğyan neticesinde, israil ve destekçileri, bütün insanlık âleminin zihninde, kalbinde ve gözünde ölmüştür. İnşallah iktidarlarının ölümünü de Rabbim bütün insanlığa gösterecektir. Zafer inananlarındır. Bugünkü programa katılım gösteren herkese teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konvoya, HÜDA PAR Mardin İl Başkanı İsmail Çevik de katılım gösterdi. (İLKHA)