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Aktüel Mardin’de feci kaza: Yaralılar var
Aktüel

Mardin’de feci kaza: Yaralılar var

Mardin’in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 22:23:00 -
Mardin’de feci kaza: Yaralılar var

Kaza, Artuklu ilçesi Alakuş Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Hafif ticari araç ve otomobilin çarpıştığı kazada Mahsun Önder (31), Uğur Özer (29), Selçuk Ateş(39) ve Salih Uysal (34) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesi ile Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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