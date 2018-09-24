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Mardin’de cinayet zanlısının evinde uçaksavar mermisi ele geçirildi

Aranan faili meçhul cinayet zanlısının evinde yapılan aramada uçaksavar mermisi ele geçirildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 17:51
Mardin’de cinayet zanlısının evinde uçaksavar mermisi ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile ilimiz genelinde ‘faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına’ yönelik İl Jandarma Komutanlığı ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerimizce ortaklaşa yürütülen çalışmalar neticesinde, 2012 yılında Ortaköy Mahallesi’nde gerçekleşen faili meçhul cinayet olayının şüphelisi olarak aranan 2 şüpheli şahıs, ikametlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlar ile yakalanmış olup, şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 25 adet fişek ve 1 adet uçaksavar mermisi ele geçirilmiştir” denildi.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 17:51
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